Актер Кравченко рассказал, как получил роль в фильме «Шугалей-3»

Известный российский актер Алексей Кравченко заявил, что роль Калины в фильме «Шугалей-3» ему досталась благодаря знакомству с продюсером картины Сергеем Щегловым.

Третья часть франшизы «Шугалей» продолжает завоевывать сердца российских и зарубежных зрителей. Фильм подкупает интересной историей, лихими поворотами сюжета и крепким актерским составом, в который вошли Кирилл Полухин, Олег Абалян, Самвел Мужикян.

В этой картине также снялся актер Алексей Кравченко, давно знакомый зрителям по лентам «Иди и смотри», «Спецназ», «Братья». «Русский воин», как поклонники называют артиста, воплотил на экране образ бойца с позывным Калина. Роль в «Шугалее-3» артист по сути получил «через рукопожатие» — благодаря знакомству с продюсером Щегловым. Они уже сотрудничали в рамках нескольких кинолент, ставших хитами.

В последней части трилогии о социологе Шугалее актер сыграл бойца, который отстаивает правду и справедливость. Кравченко считает, что кинематографу нужны такие сильные ленты. Он посоветовал обязательно посмотреть третью часть «Шугалея» «всем, кто сомневается, что в России есть герои», передает издание «Слово и Дело».

По сюжету, ученый-социолог Максим Шугалей получает известие от друга Фарида. Тот просит его о встрече, предлагая передать ценную информацию о террористах в Ливии. Ученый вместе со своим переводчиком Самером Суэйфаном отправляется в Египет. Ему предстоит раскрыть множество тайн, чтобы спасти друга.

«Шугалей-3» уже перевели на несколько иностранных языков. А 25 сентября картину показали по малийскому телевидению в эфире канала M7TV.