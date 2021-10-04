Член штаба ОНФ Тхостов предложил создать сим-карты для несовершеннолетних

Директор петербургского лицея №369 и член штаба ОНФ Константин Тхостов предложил новый способ защиты детей от опасного контента на просторах Сети.

Член петербургского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступил на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», на которой обсуждались вопросы современного образования и информационной безопасности школьников. По мнению Константина Тхостова, чтобы уберечь несовершеннолетних от нежелательного контента в Сети, следует создать специальные сим-карты.

«Ничего не сделают до тех пор, пока провайдеры не поставят заглушку с самого верха <…> Почему не взять и не создать детскую сим-карту, которая уже ограничивает доступ ко всей запрещенке для возраста ниже 18 [лет]?» — отметил директор петербургского лицея №369.

Константин Тхостов считает, что такая мера позволит влиять на процессы, которые невозможно контролировать. Современных детей нельзя лишить гаджетов, либо заменить их на кнопочные телефоны, как предлагают некоторые родители, но контролировать контент вполне возможно.