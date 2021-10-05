Песков заявил об отсутствии проблем в функционировании сайта президента России

Интернет-портал президента РФ работает без перебоев, несмотря на неполадки в работе мировых мессенджеров и сервисов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В понедельник произошел глобальный сбой соцсетей и интернет-приложений в разных уголках планеты. Представитель Кремля отметил, что администрация президента не испытывает проблем на фоне этого инцидента.

«Сайт президента работает. Проблем нет», — заявил Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Вечером 4 октября пользователи со всех уголков мира сообщили о сбоях в функционировании Google, Youtube, Twitter, TikTok, Telegram и других сервисов. Неполадки коснулись жителей России, США, Франции, Канады и других. Представители Instagram и Facebook также сообщали, что уже начали проводить работы по устранению неполадок.