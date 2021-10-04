Политолог Яков Кедми сравнил действия силовиков Белоруссии и Израиля при штурме террористов

Правоохранители Белоруссии действовали странно во время попытки задержания подозреваемого в терроризме Андрея Зельцера, считает израильский политолог Яков Кедми.

В Минске 28 сентября произошла перестрелка при задержании Андрея Зельцера. Сам подозреваемый погиб при штурме, однако он успел выстрелить в сотрудника КГБ Белоруссии, в результате чего офицер скончался. Видеозапись случившегося позже была опубликована в Сети.

Бывший сотрудник израильской спецслужбы Яков Кедми проанализировал действия правоохранительных органов во время проведения операции по задержанию подозреваемого и указал на неочевидные ошибки КГБ. По его словам, в Израиле все происходит абсолютно по-другому. Эксперта также возмутил тот факт, что бойцы были недостаточно экипированы.

«Люди без бронежилетов, люди без щитов, без прикрытия. Также был мизерный ответный огонь. То, что меня поразило, в отличие от нас (Израиля. — Прим. ред.) — люди остановились и замешкались. У нас в такой ситуации сразу идут вперёд, сокращая дистанцию под непрерывным огнем», — сказал Кедми.

Политолог подчеркнул, что изначально нужно было сокращать дистанцию и выходить на террориста, после чего: либо обезвреживать его, либо ликвидировать, передает ИА SM-News.