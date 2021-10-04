Журналист Корнилов сравнил авантюру Саакашвили с поступком соратника Гитлера

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный за незаконное пересечение границы, рассчитывает на поддержку Евросоюза (ЕС), заявил политолог и журналист Владимир Корнилов.

В эфире Медиагруппы «Патриот» обсудили арест Саакашвили. Политолог Владимир Корнилов заметил, что тайный приезд политика мог быть частью плана Евросоюза, так как именно ЕС навязал выборы в Грузии. Эксперт даже сравнил авантюру бывшего президента Грузии с поступком немецкого политика Рудольфа Гесса, который прибыл в Британию в разгар Второй мировой войны.

«В конце концов, почему Гесс полетел в Британию? До сих пор же спорят, хотя сколько десятилетий прошло! А здесь такой авантюрист, как Саакашвили, который может совершить все что угодно, даже самостоятельно взять и поехать! <…> Я думаю, что он тщательно согласовал все действия со своими покровителями», — рассуждает Корнилов.

Именно Европа спровоцировала выборы в Грузии, искусственно поддерживала их исключительное значение. Поэтому Саакашвили сейчас очень рассчитывает на помощь ЕС и надеется, что его «отобьют», заключил эксперт.

Нацистский преступник Рудольф Гесс входил в список 24 самых обвиняемых на Нюрнбергском процессе. Его признали виновным по двум из четырех пунктов и приговорили к пожизненному заключению. Он был верен идеям Адольфа Гитлера до самой смерти и стал одним из кумиров неонацистов.