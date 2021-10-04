Эксперты ООН готовы представить очередной доклад о «нарушениях прав человека и военных преступлениях в Ливии», которые произошли во время конфликта в африканской стране.

Как стало известно журналистам ФАН, основным посылом документа являются обвинения в адрес всех участников данного конфликта, в том числе военнослужащих Ливийской национальной армии (ЛНА) и их союзников, к которым западные аналитики причисляют российскую «ЧВК Вагнера». Никаких объективных данных о пребывании россиян на ливийской территории документ не содержит.

«В докладе утверждается, что присутствие россиян в Ливии доказывает некий планшет, который якобы забыл один из бойцов под Триполи. В памяти мобильного устройства обнаружили информацию о минных полях», — сообщается в статье ФАН.

Этот планшет уже фигурировал в другом сфальсифицированном докладе, которой был растиражирован британским BBC и впоследствии разоблачен как совершенно недостоверный. Новый документ ООН о ливийских событиях продолжает прискорбную традицию и снова базируется на дезинформации и ангажированных данных, почерпнутых из социальных сетей и других сомнительных источников, предупреждает Федеральное агентство новостей.