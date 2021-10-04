Врач Яковлев оценил необходимость прививки от гриппа в пандемию COVID-19

Необходимость массовой вакцинации населения от гриппа во время распространения коронавируса оценил в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» инфекционист Алексей Яковлев.

Осенне-зимний период считается сезоном гриппа и различных простуд. Кроме того, в данный момент в российских регионах отмечается увеличение количества больных вирусом SARS-CoV-2. В связи с этим массовая вакцинация россиян от гриппа может не быть массовой. Тем не менее в обществе есть определенная категория людей, которая находится в группе риска.

«У нас есть большие группы населения, которые подвержены избыточному риску таких заболеваний», — цитирует Яковлева Федеральное агентство новостей.

К таковым относятся люди, страдающие диабетом, а также испытывающие проблемы с весом. Таким категориям россиян действительно важно вовремя привиться от гриппа. Однако в приоритете у жителей страны должна стоять вакцинация от COVID-19.