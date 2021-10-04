Тренерский штаб сборной России определит расширенный состав на ОИ в Пекине до 15 октября

Расширенный состав сборной России по хоккею на зимние Олимпийские игры в Пекине объявят на следующей неделе.

Расширенные заявки сборных, которые примут участие в хоккейном турнире в рамках 24-х зимних Олимпийских игр, станут известны до 15 сентября, заявил экс-президент IIHF Рене Фазель. Таким образом, станет известен предварительный состав российской национальной команды.

Хоккейный турнир в рамках зимней Олимпиады в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года. В нем примут участие 12 национальных команд. Сборная России, которая является действующим победителем турнира, выступит в группе B. Подопечные Алексея Жамнова сыграют со Швейцарией, Чехией и Данией.

Иностранные болельщики не будут допущены на соревнования в рамках Олимпиады в Пекине. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА сборная России выступит под флагом ОКР.