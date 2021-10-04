Пользователи Facebook, WhatsApp и Instagram массово жалуются на сбои в работе сервисов

Пользователи социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp со всего мира сообщают о технических сбоях в работе приложений и серверов.

По состоянию на 19:55 мск, о неполадках в работе приложений и продуктов Facebook, а также WhatsApp сообщили десятки тысяч пользователей. Команда Facebook располагает сведениями о проблеме с доступом к их приложениям и работает над устранением неполадок, сообщила компания в своем микроблоге в Twitter. Аналогичные заявления делает WhatsApp.

Большинство пользователей жалуются на работу веб-сайта Facebook, приложений Instagram и WhatsApp, а также на проблемы с отправками сообщений. Сведения о сбоях в работе сервисов поступают на интернет-портал Downdetector из разных регионов планеты, в том числе из России, Соединенных Штатов, Канады, Великобритании, Германии, Австрии и Франции.