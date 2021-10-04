Эксперт Дробиз: российская «Белуга» развивается на обширном мировом рынке

Российская компания «Белуга» не собирается сворачивать продажу водки в РФ, заявил глава Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

Производитель алкогольной продукции «Белуга» проводит активную рекламную кампанию и привлекает звезд мирового шоу-бизнеса. Так, в 2013 году водка этой марки появилась в видео Дженнифер Лопес и Pitbull под названием Live it up. Кроме того, в январе текущего года боксер Флойд Мейвезер выложил фото «Белуги», после которого акции производителя выросли в несколько раз — с 1360 до 6800 рублей. В России компания уже является одним из главных производителей, поэтому она стремится закрепиться и за рубежом.

«Здесь они лидеры. "Белуга" диверсифицирует бизнес. Они развиваются за рубежом, потому что мировой рынок куда обширнее», — подчеркнул Дробиз в беседе с ФАН.

Эксперт отметил, что существует проблема, с которой столкнулись все производители водки в России. Данный вид алкоголя хоть и продолжает доминировать среди других товаров, но рынок перестал расти, поскольку основной потребитель водки — аудитория о 30 до 45 лет. С 2020 года наблюдается демографический кризис именно в этом возрастном диапазоне. Для компании такого масштаба родной российский рынок уже становится узким.

Подробнее о маркетинговой стратегии «Белуги» и выходе отечественного производителя за рубеж читайте в материале Федерального агентства новостей.