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Запад послал Зеленскому сигнал, начав против него масштабное расследование

Запад послал Зеленскому сигнал, начав против него масштабное расследование

Главный сигнал, который Запад послал украинскому президенту Владимиру Зеленскому, ставшему главным героем опубликованного на днях масштабного расследования об офшорных компаниях, заключается в том, что тому не следует «раскатывать губу» на второй президентский срок.

Такое мнение в комментарии изданию «Украина.ру» высказал политолог Андрей Головачев.

Напомним, в минувшие выходные украинский проект «Следствие.Инфо» опубликовал фильм-расследование «Досье Пандоры», в котором рассказывается масштабной коррупции, выводе средств из Украины и сокрытии налогов при помощи зарубежных офшорных компаний. Согласно информации, озвученной в фильме, на президента Украины Владимира Зеленского и представителей его ближайшего окружения зарегистрированы офшорные компании, владеющие элитной недвижимостью в Лондоне. При этом сам Зеленский непосредственно перед президентскими выборами 2019 года переписал оформленные на него офшоры на своего друга и Советника Сергея Шефира, но доходы от этих компаний продолжает получать он сам и лены его семьи.

«Понимая кто стоит за программой "Слiдство.інфо", можно не сомневаться, что Запад послал Зеленскому ясный сигнал, чтобы он не раскатывал губы на второй срок», — пишет по этому поводу Андрей Головачев.

По мнению эксперта, фильм-расследование содержит в себе ряд месседжей.

Запад послал Зеленскому сигнал, начав против него масштабное расследование
Prt Scr youtube.com  / ТНТ

В первую очередь он дает понять, что сериал «Слуга народа», в котором Зеленский сыграл роль Голобородько – учителя истории, который случайно стал президентом Украины и со временем превратил ее в процветающую страну – был хорошо спланированной и реализованной спецтехнологией украинского олигарха Игоря Коломойского и самого Зеленского.

Кроме того, расследование дает понять, что между Коломойским и Зеленским существуют тесные связи, и нынешний президент Украины пользовался услугами олигарха для того, чтобы уходить от налогов в своей стране и приобретать недвижимость за рубежом.

«Зеленский не в состоянии делать никакие реформы, так как не имеет для этого мотивации и зависим от Коломойского. Зеленский — циник и лицемер и в реальной практике просто продолжает играть роль Президента. Его оффшорные схемы и его призывы к бизнесу покаяться и уплатить налоги – это верх цинизма, — перечисляет Головачев содержащиеся в фильме «месседжи». — У Зеленского клановое сознание. Он плоть от плоти дитя олигархической системы».

Запад послал Зеленскому сигнал, начав против него масштабное расследование
president.gov.ua  / Пресс-служба президента Украины

Кроме того, отмечает политолог, тот факт, что фильм вышел в эфир с субтитрами на английском языке, свидетельствует о том, что он ориентирован на западную аудиторию, которую готовят к развенчанию нынешнего украинского президента.

Таким образом, заключает эксперт, Запад этим расследованием дает Зеленскому понять, что тот может больше не утруждаться, имитируя и демонстрируя борьбу с олигархами, борьбу с коррупцией и проведение реформ украинских судебной и правоохранительной систем, потому что в эту показуху в США и Европе уже все равно никто не поверит.