Запад послал Зеленскому сигнал, начав против него масштабное расследование

Главный сигнал, который Запад послал украинскому президенту Владимиру Зеленскому, ставшему главным героем опубликованного на днях масштабного расследования об офшорных компаниях, заключается в том, что тому не следует «раскатывать губу» на второй президентский срок.

Такое мнение в комментарии изданию «Украина.ру» высказал политолог Андрей Головачев.

Напомним, в минувшие выходные украинский проект «Следствие.Инфо» опубликовал фильм-расследование «Досье Пандоры», в котором рассказывается масштабной коррупции, выводе средств из Украины и сокрытии налогов при помощи зарубежных офшорных компаний. Согласно информации, озвученной в фильме, на президента Украины Владимира Зеленского и представителей его ближайшего окружения зарегистрированы офшорные компании, владеющие элитной недвижимостью в Лондоне. При этом сам Зеленский непосредственно перед президентскими выборами 2019 года переписал оформленные на него офшоры на своего друга и Советника Сергея Шефира, но доходы от этих компаний продолжает получать он сам и лены его семьи.

«Понимая кто стоит за программой "Слiдство.інфо", можно не сомневаться, что Запад послал Зеленскому ясный сигнал, чтобы он не раскатывал губы на второй срок», — пишет по этому поводу Андрей Головачев.

По мнению эксперта, фильм-расследование содержит в себе ряд месседжей.

Prt Scr youtube.com / ТНТ

В первую очередь он дает понять, что сериал «Слуга народа», в котором Зеленский сыграл роль Голобородько – учителя истории, который случайно стал президентом Украины и со временем превратил ее в процветающую страну – был хорошо спланированной и реализованной спецтехнологией украинского олигарха Игоря Коломойского и самого Зеленского.

Кроме того, расследование дает понять, что между Коломойским и Зеленским существуют тесные связи, и нынешний президент Украины пользовался услугами олигарха для того, чтобы уходить от налогов в своей стране и приобретать недвижимость за рубежом.

«Зеленский не в состоянии делать никакие реформы, так как не имеет для этого мотивации и зависим от Коломойского. Зеленский — циник и лицемер и в реальной практике просто продолжает играть роль Президента. Его оффшорные схемы и его призывы к бизнесу покаяться и уплатить налоги – это верх цинизма, — перечисляет Головачев содержащиеся в фильме «месседжи». — У Зеленского клановое сознание. Он плоть от плоти дитя олигархической системы».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Кроме того, отмечает политолог, тот факт, что фильм вышел в эфир с субтитрами на английском языке, свидетельствует о том, что он ориентирован на западную аудиторию, которую готовят к развенчанию нынешнего украинского президента.

Таким образом, заключает эксперт, Запад этим расследованием дает Зеленскому понять, что тот может больше не утруждаться, имитируя и демонстрируя борьбу с олигархами, борьбу с коррупцией и проведение реформ украинских судебной и правоохранительной систем, потому что в эту показуху в США и Европе уже все равно никто не поверит.