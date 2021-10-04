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Олимпийская призерка Дина Аверина заняла первое место на Olympico Cup

Олимпийская призерка Дина Аверина заняла первое место на Olympico Cup

Обладательница серебряной медали Олимпиады-2020 Дина Аверина победила в личном многоборье турнира Olympico Cup 2021, который состоялся в Москве.

«Художница» завершила свое выступление с результатом 113,700 балла. Второе место заняла родная сестра победительницы Арина Аверина. Она набрала 111,900 балла. Третьего места с итогом в 109,550 балла удостоилась Лала Крамаренко.

Всего участницами соревнований международного турнира стали 12 гимнасток. Помимо российских спортсменок за звание победительницы боролись представительницы Казахстана, Армении и Киргизии.

Сестры Аверины выступали в составе сборной России на Олимпийских играх в Токио. В результате Дина Аверина заняла второе место с крайне низким отставанием в баллах от соперницы из Израиля Линой Ашрам. Это стало причиной большого скандала. Широкая общественность обвинила судей в несправедливой оценке выступления россиянки.