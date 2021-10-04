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Землянский рассказал, что ждет Украину после 2024 года

Землянский рассказал, что ждет Украину после 2024 года

Власти Украины упустили время, когда они могли бы модернизировать газотранспортную систему страны и растратили деньги, на которые они могли бы это сделать. И теперь после окончания договора с Россией на транзит газа Украину ждет печальная участь.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал киевский эксперт по энергетике Валентин Землянский, по словам которого, Киев не потрудился даже составить план эффективного функционирования украинской ГТС.

А ведь у Украины было время – пять лет, на которые «Газпром» заключил с «Нафтогазом» «железобетонный» контракт на транзит российского газа в Европу. Это время, так же как и деньги, которые «Газпром» до конца 2024 года обязан платить Украине за транзит газа, Киев должен был потратить на модернизацию газотранспортной системы. Но он этого не сделал, и теперь стране предстоит очень печальная участь.

«Мы же хотели либерализации рынка. То есть, если не произойдет изменение внешнеполитических приоритетов, я боюсь, что останется Украина у разбитого корыта. Наша газотранспортная система станет тем разбитым корытом из сказки Пушкина», — предсказал Землянский.

Землянский рассказал, что ждет Украину после 2024 года
naftogaz.com  / НАК «Нафтогаз України»

К тому же, по его словам, украинские власти могут столкнуться с проблемами в вопросе обеспечения газом собственного населения. Ведь газораспределительная система на Украине, так же как и система транзита газа в Европу, при Советском Союзе строились как единая система, и теперь одно не может функционировать без другого, объяснил эксперт-энергетик.

Но украинское руководство, по словам Землянского, оказалось не способно на конструктивные действия даже по результатам встреч на высшем уровне и помощи западных дипломатов и представителей по энергетике, прикладывавших к этому серьезные усилия.

В результате Украине придется решать уже не вопросы сохранения транзита газа, а разбираться с ситуацией потери благ цивилизации на своей территории, заключил Валентин Землянский.