Политолог Сатановский назвал истерической реакцию Киева на контракт Венгрии с «Газпромом»

Украинская сторона неадекватно отреагировала на контракт Венгрии и «Газпрома». Об этом в своем Telegram-канале написал политолог Евгений Сатановский.

Официальный Киев обратился к международным объединениям на Западе с требованием повлиять на ситуацию. Однако со стороны Европы власти Украины не встретят понимания. Истерическая реакция властей Киева не найдет отклика в странах ЕС, пояснил Сатановский.

Возмущенные заключенным соглашением политики не смогут добиться желаемого. Однако их активность в этом вопросе может привести к негативным последствиям. Политолог предрек крах Украины после газовых действий из-за контракта РФ и Венгрии.

«Очень жадные, очень глупые, очень провинциальные люди, <...> неспособные поднять свои амбиции над уровнем простейшего, хотя и назойливого попрошайничества и воровства. Ну, и куда им собственное государство иметь? Его давно уже пора закрыть, проветрить, перетрясти и привести в норму. А потом можно и заново открывать. Если, конечно, к тому времени это ещё будет иметь какой-то смысл», — написал Сатановский в Telegram.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал расширить спектр вопросов в «нормандском формате». К существующим стоит добавить тему запуска «Северного потока — 2» и безопасность Киева, считает дипломат.