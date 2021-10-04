Экспериментальный международный турнир под руководством Кабаевой пройдет в конце года

Титулованная гимнастка Алина Кабаева после спорной ситуации из-за судейства российских «художниц» в Токио проведет собственный экспериментальный международный турнир.

Информацией о планах олимпийской чемпионки поделилась президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова во время проходящего в столице Olympico Cup. Она отметила, что сам турнир Кабаева запланировала на конец года — 17 и 18 декабря. Ожидается, что его участниками станут десять команд-участниц токийских игр. Они получат специальные приглашения на соревнования.

Заслуженный мастер спорта России Алина Кабаева дважды становилась обладательницей золотой медали в художественной гимнастике на Олимпийских играх. В 2005 году из рук российского президента Владимира Путина она получила орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2007 году спортсменка официально завершила карьеру.