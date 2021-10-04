Погребинский объяснил, почему Путин не намерен устраивать Украине «массу проблем»

Украинские политики, находящиеся у власти, почему-то рассчитывают, что политика России по отношению к Украине сильно изменится в лучшую сторону после того, как с поста президента РФ уйдет нынешний глава государства – Владимир Путин. Но все эти надежды совершенно напрасны.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «Первый независимый» высказал глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, представители нынешней украинской власти почему-то уверены, что с Россией можно будет «порешать» после того, как с поста президента РФ уйдет Владимир Путин. Эта уверенность основана на мнении, что новым президентом РФ станет такой политик, с которым можно будет «порешать». Но непонятно, на чем основаны эти надежды, отмечает Погребинский.

Ведь преемником нынешнего российского президента может стать, например, Сергей Шойгу, который сейчас занимает пост министра обороны России, или кто-нибудь еще… Если, например, будущим президентом РФ станет сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин, рассуждает Погребинский, будет ли это лучше для Украины?

kremlin.ru / Администрация президента России

«Путин опытный человек, много чего такого, что он мог бы сделать, массу проблем для Украины – он этого не делает. Я думаю, что по двум причинам. Первая причина – он сам об этом говорил, что близкий народ, он не хочет проблемы создавать для народа… Вторая заключается в том, что он, я бы сказал, остается человеком в значительной мере проевропейским», — добавил киевский эксперт в заключение.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович выступил с заявлением, что украинские войска могли бы захватить территорию Донбасса за три дня. Это, по словам чиновника, стало бы возможным в случае болезни президента России.