Кратеры Западной Сибири образовались в результате глобального потепления

Частые взрывы природного газа в Сибири вызвали волнение у специалистов Сколтеха. Причиной природных явлений является глобальное потепление.

Специалисты из центра добычи углеводородов Сколковского института науки и технологий уверены, взрывы обусловлены климатическими изменениями. В результате происходящего и появляются кратеры, расположенные на территории Западной Сибири.

Долгое время ученые спорили, с чем связано их появление. К одной из причин относили внушительные объемы природного газа. Специалисты выяснили, что для запуска процесса подобных выбросов нужно иметь слой вечной мерзлоты, который содержит большое количество метана. И необходимы скопления соленой воды, имеющие в своем составе природный газ. На таяние льдов влияет глобальное потепление, вследствие чего появляются сильные потоки талой и соленой воды. Этот процесс влияет на повышение количества метана, увеличивается давление в земной коре и происходит взрыв.

Ученые подчеркнули, что взрывы несут опасность, так как могут произойти недалеко от жилых районов. Внушительная часть территории полуострова Ямал находится в потенциальной опасности.

Последствия глобального потепления грозят не только населению Западной Сибири. Как сообщает телеканал «360», человечеству грозит вымирание, если страны не объединят усилия в борьбе с климатическими изменениями.