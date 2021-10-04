Московский суд ограничил срок ознакомления Фургала с материалами уголовного дела

Басманный суд Москвы постановил ограничить до 15 октября срок ознакомления с материалами уголовного дела бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Сергей Фургал лично принимал участие в заседании. О решении суда сообщил адвокат экс-главы хабаровского региона, обвиняемого в организации убийств, Михаил Карапетян. По его словам, защита намерена обжаловать данное решение.

На днях следствие направило в суд ходатайство об установлении определенного срока для ознакомления с материалами уголовного дела Сергею Фургалу и его адвокатам, передавало Федеральное агентство новостей.