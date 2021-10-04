«Северный поток — 2» начал заполняться газом

Компания Nord Stream 2 AG объявила о начале заполнения первой нитки трубопровода «Северный поток — 2», строительство которого было завершено в сентябре, газом.

Информация об этом содержится в сообщении компании.

«Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования», — заявил оператор проекта.

Кроме того, в компании подтвердили, что на второй нитке газопровода продолжаются пусконаладочные работы.

Газопровод «Северный поток — 2» идет из России в Германию по дну Балтийского моря. Его мощность составляет 55 миллиардов кубометров в год.