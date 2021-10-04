От завода до Думы. Что известно о врио главы Владимирской области Авдееве

Временно исполнять обязанности главы Владимирской области до выборов в сентябре 2022 года будет депутат Госдумы VII созыва, 46-летний единоросс Александр Авдеев. Он сменил на посту либерал-демократа Владимира Сипягина, который несколькими днями ранее сообщил о переезде в Москву для работы депутатом в VIII созыве Государственной думы.

Аналитики прочили вакантное место однопартийцу Сипягина, а в Кремле между тем не спешили с выбором кандидата. Лишь 4 октября, спустя неделю, президент Владимир Путин предложил пост врио губернатора экс-депутату Госдумы Александру Авдееву.

ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Новоиспеченный руководитель является выпускником Бауманки и имеет два диплома: инженера и экономиста. Также в 2018 году он закончил обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

«Начинал работать, будучи еще студентом, с 1995 года на турбинном заводе, потом работал в сберегательном банке, в 2000 году. В 2007 году меня мой коллега пригласил работать заместителем городского главы города Калуги», – поделился Авдеев в разговоре с президентом.

В 2010 году Авдеев стал главой администрации Обнинска, а в 2015 году получил должность заместителя губернатора Калужской области, где проработал вплоть до победы на выборах в Госдуму VII созыва в 2016 году. В нижней палате парламента он вошел в состав комитета по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.

Известно, что новый губернатор Владимирской области женат и воспитывает сына и дочь. Увлекается спортом: занимался футболом, баскетболом и плаванием.