Вассерман: Венгры заранее подготовились к неизбежному краху украинской ГТС

Российский газопровод «Газовый поток», в строительство которого были вложены немалые средства, начал окупаться после того, как с 1 октября по южному маршруту – через Черное море и Турцию - пошли поставки газа в Хорватию и Венгрию.

Об этом в авторской колонке для сайта «РЕН.тв» пишет российский публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман, который напомнил, что на прокачку природного газа по трубе тратится гораздо меньше энергии, чем на производство и транспортировку на то же расстояние сжиженного природного газа (СПГ).

«Поэтому биржевая цена сжиженного газа всегда выше, чем трубопроводного. Вдобавок сейчас весь сжиженный газ идет в Азию, куда переведена львиная доля мирового промышленного производства, и поэтому есть чем платить, — подчеркнул эксперт. — Зато в Европе при нынешних ценах даже подземные газохранилища невыгодно заполнять в ожидании зимы».

Власти Германии в преддверии зимы распространяют видеоролик, в котором население учат, как не замерзнуть самим и помочь соседям в том случае, если отключат отопление и электроэнергию. Правда, как отмечает, комментируя ролик, Вассерман, показанные в кадре парафиновые свечи являются одним из наиболее дорогих видов топлива.

«Открытым текстом сообщаю: для уверенности, что строительство трубопровода окупится, нужны долгосрочные контракты. Чиновники Европейского союза много лет подряд пытаются заставить подчиненные им страны перейти на биржевую торговлю, чтобы новых трубопроводов было поменьше: мол, невидимая рука рынка сама построит всю нужную инфраструктуру», — пишет эксперт.

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При этом Венгрия продлила действовавший четверть века контракт с «Газпромом» еще на 15 лет, вызвав тем самым бурю негодования со стороны Украины, которая заявила, что новый российско-венгерский контракт на поставки газа в обход украинского транзита бьет по ее газотранспортной системе. И теперь Еврокомиссия, куда Украина нажаловалась, может заявить, что этот контракт якобы противоречит ее политике и отменить его.

«Открытым текстом отмечаю: украинская часть советской газотранспортной системы еще дышит, но уже на ладан. В постсоветское время денег на ее ремонт почти не выделяют: почти все доходы от прокачки нашего газа в лучшем случае направляют в бюджет, а по большей части просто распиливают», — подчеркивает Вассерман.

Именно поэтому, по словам эксперта, венгры и хорваты поспешили заранее обезопасить себя от действий киевских властей, все действия которых основаны на польской фальшивке «Украина – не Россия», заключил Анатолий Вассерман.