Владимир Путин и Никол Пашинян проведут личную встречу в ближайшее время

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашина в ближайшем будущем проведут очередную встречу, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

О готовящихся переговорах на высшем уровне Матвиенко сообщила во время встречи с главой Национального собрания Армении Аленом Симоняном. Российский сенатор отметила высокую интенсивность контактов Путина и Пашиняна и заметила, что только за 2021 календарный год политики провели 14 телефонных и 3 очных переговорных сессии.

«Готовится в ближайшее время новая личная встреча», — добавила законодатель.

О готовности встретиться с Пашиняном заявил и президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, саммит по линии Ереван — Баку состоится, как только глава армянского кабмина выразит желание принять в нем участие.