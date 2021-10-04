МВД подтвердило, что журналиста Можейко задержали на территории Белоруссии

Журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко задержали на территории Белоруссии по делу о разжигании ненависти. Данную информацию подтвердили в республиканском МВД.

Напомним, что в конце сентября журналист белорусской редакции «Комсомольской правды» Геннадий Можейко пропал без вести. Спустя некоторое время было установлено, что 1 октября его задержали республиканские правоохранители.

Корреспондента «Комсомолки» подозревают в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни (часть 3 статья 130 УК РБ) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК РБ). Сейчас Можейко находится в минском следственном изоляторе на Окрестина и ожидает избрания ему меры пресечения, сообщил представитель «КП» Валентин Алфимов.

Кроме того, стало известно, что ранее корреспондент белорусской «КП» хотел покинуть Белоруссию и уехать в другую страну. Журналист намеревался попасть в пункт назначения через Россию, однако в выезде ему было отказано. В связи с этим Геннадий Можейко вернулся на родину.