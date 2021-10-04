Головин из-за травмы не сыграет за сборную России в ближайших матчах отбора ЧМ-2022

Александр Головин пропустит октябрьские матчи сборной России по футболу из-за повреждения, полученного в игре чемпионата Франции.

Российский футбольный союз (РФС) 4 октября подтвердил, что полузащитник «Монако» Александр Головин не приедет в расположение национальной команды в Новогорске. Игрок французского клуба прошел процедуру МРТ, которая подтвердила травму мышцы бедра. Из-за повреждения 24-летний полузащитник пропустит около трех недель. Травму мышцы бедра Головин получил в матче между «Монако» и «Бордо». В этой игре российский футболист забил гол и отдал результативную передачу.

Матчи национальной команды со Словакией и Словенией пройдут в Казани и Мариборе. После шести туров сборная России, выступающая в группе H, располагается на второй строчке в турнирной таблице. Напрямую на ЧМ-2022 выйдут национальные команды, которые займут первые места.