Замглавы Минстроя Егоров принял предложение Путина возглавить Тамбовскую область

Замглавы Минстроя России Максим Егоров назначен временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области. Указ подписал президент страны Владимир Путин.

Глава государства предложил Егорову возглавить регион. Заместитель министра согласился с инициативой. Пресс-служба Кремля сообщила, что российский лидер принял отставку главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Его пост займет Максим Егоров.

По словам Егорова, он понимает проблемы Тамбовской области. Кроме того, политик подтвердил готовность выполнять поставленные задачи. Замглавы Минстроя также поблагодарил Путина за доверие.