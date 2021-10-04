Президент России учредил празднование в стране Дня отца

Начиная с этого года на территории России будут праздновать День отца. Указ об установлении праздника подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, который опубликовала пресс-служба Кремля, этот праздник будут отмечать ежегодно в третье воскресенье октября. В этом году его дата выпадает на 17 октября.

В документе отмечено, что праздник был учрежден в целях укрепления института семьи. Кроме того, с его помощью власти России намерены повысить значимость отцовства в воспитании детей.

Ранее с инициативой учредить в стране День отца выступил Минтруд России. Введение данного праздника обусловлено статьей 72 в поправках к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.