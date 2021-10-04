Шугалей отреагировал на слова Памфиловой о лидирующем по числу жалоб на выборы Петербурге

ЦИК России получил наибольшее количество жалоб из Санкт-Петербурга во время сентябрьского голосования. Эти данные прокомментировал социолог Максим Шугалей.

Северная столица оказалась лидером по количеству поступивших в ЦИК жалоб в ходе выборов, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова. Было зафиксировано 263 подобных обращения. Второе место заняла Республика Башкортостан (105), третье — Московская область (85). На фоне этой статистики банкет депутатов Законодательного собрания Петербурга с тостами за «победу на честных выборах» выглядит цинично, написал президент Фонда защиты национальных ценностей, социолог Шугалей на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Глава горизбиркома Наталья Чечина предложила на прошедшем в пятницу застолье поднять бокалы за избирательную систему Санкт-Петербурга и добавила, что ее необоснованно критикуют», — напомнил глава ФЗНЦ.

Тост своей соратницы поддержал глава Северной столицы Александр Беглов с вице-губернаторами. Из этого складывается впечатление, будто руководство Петербурга «живет в каком-то обособленном мирке», отметил Шугалей. Он подчеркнул, что этот мирок остается непроницаемым для критики.

Всего в ЦИК России поступило 1244 письменных обращения на тему выборов, которые состоялись с 17 по 19 сентября. Об этом сообщила Памфилова на заседании ЦИК.