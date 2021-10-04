Двое работников грузинского порта Поти задержаны по делу Саакашвили

Грузинские правоохранители задержали в Потийском порту двоих работников, которые подозреваются в пособничестве Саакашвили в незаконном пересечении границы.

Напомним, что Саакашвили заочно осужден на девять лет за причастность к убийству банкира Сандро Гиргвлиани и избиению депутата Валерия Гелашвили. Также он проходит фигурантом по уголовному делу о разгоне митинга оппозиции и погроме телекомпании «Имеди», а также о растрате средств из бюджета страны.

В минувшую пятницу, 1 октября, Михаил Саакашвили объявил в своих социальных сетях о своем возвращении в Грузию. В конце этого же дня премьер-министр страны созвал экстренное совещание, на котором было объявлено о необходимости задержать бывшего президента.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители выяснили, что Саакашвили прятался в пригороде Тбилиси в конспиративной квартире, которую ему предоставил Элгуджа Цомая — за это он был задержан. В настоящий момент бывший глава Грузии находится в тюрьме в Рустави.