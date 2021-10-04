Суд Италии приостановил производство по делу об экстрадиции Пучдемона в Испанию

Суд в итальянском городе Сассари постановил приостановить исполнение ордера на экстрадицию экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию до решения суда Евросоюза.

Об этом рассказал сам политик на своей странице в Twitter. По информации СМИ, решение итальянского суда основано на требовании прокуратуры Испании в прояснении прав Пучдемона на неприкосновенность как евродепутата.

Карлес Пучдемон был задержан правоохранителями 23 сентября на основании ордера Верховного суда Испании после прибытия на Сардинию. Каталонский политик обвиняется в подстрекательстве к мятежу и растрате. По решению суда он оставлен на свободе без каких-либо ограничений.