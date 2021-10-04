Порошенко заявил об ударе по имиджу Украины из-за офшорного скандала с Зеленским

Офшорный скандал с президентом Украины Владимиром Зеленским является позором для страны. Об этом заявил бывший глава государства Петр Порошенко.

Центр исследования коррупции и организованной преступности со ссылкой на «Досье Пандоры» ранее сообщил, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья смогла получить прибыль от бизнеса за рубежом без декларирования.

Порошенко, комментируя новость, заявил, что из-за Зеленского под ударом оказался имидж Украины. Сейчас мировое сообщество воспринимает страну, как государство, лидер которого причастен к глобальной коррупции. По словам экс-президента, правоохранительные органы не будут расследовать данные, поскольку также причастны к этим преступлениям.

Стоит отметить, что в «Досье Пандоры» также попали Соединенные Штаты. Авторы назвали страну «крупнейшим налоговым убежищем».