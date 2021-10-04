Сатановский объяснил Вакарову, в каком случае РФ решительно ответит Украине

Украина надоела России «до смерти» и Москве в большинстве случаев нет никакого дела до выходок Киева, поэтому украинско-российская война может произойти лишь в одном случае.

Такое мнение в эфире передачи «Право знать» в эфире телеканала ТВЦ высказал известный российский политолог Евгений Сатановский, отвечая на вопрос украинского эксперта Василя Вакарова о том, считает ли он российско-украинскую войну неизбежной на фоне ряда тревожных признаков, и в том числе потери Украины части транзита российского газа в европейские страны.

Как заявил в ответ Евгений Сатановский, за долгую историю взаимоотношений Украина «до смерти надоела» российским властям. Еще Екатерине Великой не нужна была Запорожская Сечь, уверен политолог.

«И нам тоже, честно говоря, не нужна эта толпа бандюганов и рыночных братков, с которыми и говорить-то не о чем. Хоть Коломойского возьми, хоть Ахметова. На них посмотришь – плакать хочется, — заявил Сатановский. — А если говорить об украинской культуре, то и Гоголь по-русски писал, и Ильф с Петровым, и Олеша. Если кому-то это хочется на "мову" переводить, то пусть переводит. А ностальгии у нас нет».

И есть лишь одно условие, при соблюдении которого, по мнению эксперта, возможен вооруженный конфликт между Россией и Украиной – это антироссийская военная провокация украинских властей.\

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В качестве примера Сатановский напомнил о том, как в августе 2008 года бывший президент Грузии Михаил Саакашвили атаковал Южную Осетию, и что за этим последовало.

Если сейчас Киев решится на подобную провокацию, ответ Москвы по мнению эксперта, будет сокрушительным и неотвратимым.

«Чтобы была война России с Украиной, надо довести до такого, как Саакашвили, который нас кусал-кусал… Пока хомяк кусает медведя в пятку, это ладно. А потом он взял – и за причинное место укусил. Тут медведь не выдержал и смахнул его лапой, — привел Сатановский образное сравнение. — Вот если что-нибудь в этом роде Зеленский, воскресший Аваков или кто-то еще сделает, то да, это произойдет».

И если открытое военное противостояние России и Украины произойдет, все надежды Киева на заступничество Запада иссякнут в самом начале этого конфликта, уверен Сатановский. Украину, как в свое время Грузию, которую Россия принудила к миру, ждет полное забвение, и ни одна западная держава не вступится за нее. Все страны мира в отношениях с Украиной преследуют лишь собственные прагматичные интересы. И ярким примером тому служит поведение Турции, напомнил политолог.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Я вас уверяю, что все забудут об Украине, если начнется что-то серьезное. «Украина? Это где-то между Афганистаном и Португалией? Ради бога, забудьте», — скажут вам и Байден, и Милли, и все остальные. Да и Эрдоган скажет. Продажа трех беспилотников Bayraktar Украине, как выяснилось, была нужна ему, чтобы толкать в Марокко и другие страны, куда американцы не хотели позволять ему их продавать», — заключил Сатановский.

Напомним, ранее израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми прокомментировал сотрудничество Украины с Соединенными Штатами Америки, в рамках которого американские военные обещают повысить боевые качества ВСУ. Как напомнил Кедми, американцы за всю свою историю не смогли сделать хоть сколько-нибудь боеспособными вооруженные силы других государств, как они ни пытались, и Украина не станет исключением.