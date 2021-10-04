Экономист, строитель, консультант. Кто возглавит Тамбовскую область после отставки Никитина

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Тамбовской области Александра Никитина. Занять его место глава государства предложил заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максиму Егорову в ходе видеоконференции.

«Владимир Владимирович, в первую очередь благодарю за доверие. Предложение – это вызов и для меня, и для опыта, который у меня есть. Я считаю, что готов возглавить регион», — ответил замглавы Минстроя.

Отметим, 23 сентября в тамбовском избиркоме сообщили, что Никитин отказался от мандата депутата областной думы (очевидно, преждевременно), куда выдвигался по региональному списку партии «Единая Россия».

Никитин был назначен врио главы региона в мае 2015 года после того, как его предшественник Олег Бетин досрочно сложил полномочия и перешел на работу в Минстрой. Спустя несколько месяцев новоиспеченный губернатор победил на выборах, а после — в сентябре 2020 года — переизбрался на второй срок, заполучив почти 80% голосов избирателей.

Слухи о скорой отставке появились минувшим летом. Тогда анонимный источник из правительства сообщил, что к главе региона «есть вопросы в Кремле», а решение о его дальнейшем пребывании на посту будет приниматься после выборов в Госдуму.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Тогда за тамбовским лидером уже тянулся шлейф неприятных выговоров. В частности, в 2019 году его критиковали за срыв срока сдачи социальных объектов. Также Никитин оказался замешан в скандал с многомиллионными долгами «Токаревской птицефабрики», которая фактически находилась под контролем регионального правительства.

В Кремле отметили, что заявление на увольнение Никитин написал добровольно. При этом сам губернатор до последнего скрывал весть об отставке. Сегодня еще до совещания Путина с замглавы Минстроя, он как ни в чем не бывало приехал в Мучкапский район на встречу с жителями, чтобы определиться с планами на следующий год. В конце Никитин пообещал им «быть на связи».

«Завершаю свое турне по городам и селам Тамбовской области у вас в Мучкапском районе», — объявил он.

Максим Егоров родом из Нижнего Новгорода. С 2016 по 2018 год он был советником губернатора Тюменской области Владимира Якушева. С ним же в дальнейшем попал на работу в Минстрой, сохранив за собой должность, но консультируя уже не главу региона, а министра строительства. В канун 2019 года его назначили заместителем главы ведомства. Еще через год Егоров стал совмещать эту работу с должностью главного государственного жилищного инспектора РФ.