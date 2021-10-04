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Экономист, строитель, консультант. Кто возглавит Тамбовскую область после отставки Никитина

Экономист, строитель, консультант. Кто возглавит Тамбовскую область после отставки Никитина

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Тамбовской области Александра Никитина. Занять его место глава государства предложил заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максиму Егорову в ходе видеоконференции.

«Владимир Владимирович, в первую очередь благодарю за доверие. Предложение – это вызов и для меня, и для опыта, который у меня есть. Я считаю, что готов возглавить регион», — ответил замглавы Минстроя.

Отметим, 23 сентября в тамбовском избиркоме сообщили, что Никитин отказался от мандата депутата областной думы (очевидно, преждевременно), куда выдвигался по региональному списку партии «Единая Россия».

Никитин был назначен врио главы региона в мае 2015 года после того, как его предшественник Олег Бетин досрочно сложил полномочия и перешел на работу в Минстрой. Спустя несколько месяцев новоиспеченный губернатор победил на выборах, а после — в сентябре 2020 года — переизбрался на второй срок, заполучив почти 80% голосов избирателей.

Слухи о скорой отставке появились минувшим летом. Тогда анонимный источник из правительства сообщил, что к главе региона «есть вопросы в Кремле», а решение о его дальнейшем пребывании на посту будет приниматься после выборов в Госдуму.

Губернатора Тамбовской области Никитина сменит на посту замглавы Минстроя
kremlin.ru  / Администрация Президента РФ

Тогда за тамбовским лидером уже тянулся шлейф неприятных выговоров. В частности, в 2019 году его критиковали за срыв срока сдачи социальных объектов. Также Никитин оказался замешан в скандал с многомиллионными долгами «Токаревской птицефабрики», которая фактически находилась под контролем регионального правительства.

В Кремле отметили, что заявление на увольнение Никитин написал добровольно. При этом сам губернатор до последнего скрывал весть об отставке. Сегодня еще до совещания Путина с замглавы Минстроя, он как ни в чем не бывало приехал в Мучкапский район на встречу с жителями, чтобы определиться с планами на следующий год. В конце Никитин пообещал им «быть на связи».

«Завершаю свое турне по городам и селам Тамбовской области у вас в Мучкапском районе», — объявил он.

Максим Егоров родом из Нижнего Новгорода. С 2016 по 2018 год он был советником губернатора Тюменской области Владимира Якушева. С ним же в дальнейшем попал на работу в Минстрой, сохранив за собой должность, но консультируя уже не главу региона, а министра строительства. В канун 2019 года его назначили заместителем главы ведомства. Еще через год Егоров стал совмещать эту работу с должностью главного государственного жилищного инспектора РФ.