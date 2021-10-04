Путин предложил Авдеева в качестве кандидата на пост врио главы Владимирской области

Президент РФ Владимир Путин предложил бывшему калужскому вице-губернатору Александру Авдееву пост временно исполняющего обязанности главы Владимирской области.

Авдеев принял предложение президента. Указ о его назначении уже опубликован на сайте Кремля. Глава государства также принял отставку владимирского губернатора Владимира Сипягина.

Ранее в Кремле отказались конкретизировать причины ухода Сипягина с поста губернатора. В воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявление о его отставке находится на рассмотрении у президента. Губернатор продолжит карьеру, но уже в качестве депутата Госдумы от ЛДПР.

О возможной отставке Сипягина стало известно еще до начала сентябрьских выборов. Сообщалось, что чиновник вошел в федеральный список партии ЛДПР, но о своем решении покинуть пост он официально сообщил только через полторы недели.