Известный петербургский краевед Сергей Лебедев скончался в больнице на 75-м году жизни

Инициатор создания популярных туристических памятников в Петербурге и известный краевед Сергей Лебедев умер в больнице имени Боткина. Об этом сообщили его близкие в соцсетях.

Петербургский художник Алексей Коцюбинский назвал Сергея Борисовича человечищем с большой буквы. Дата и место прощания с Лебедевым станут известны позже.

По информации СМИ, краевед около недели назад был госпитализирован с коронавирусом. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Позже Лебедев пошел на поправку, однако сегодня днем стало известно, что он ушел из жизни.

Сергей Лебедев работал в музее истории Петербурга и стал инициатором установки многих памятников, которые стали достопримечательностями города. Среди них скульптура зайца у Петропавловской крепости (Заячий остров), памятник коту Елисею, кошке Василисе и фотографу на Малой Садовой улице.