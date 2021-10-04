Губернатор Нижегородской области высказался в поддержку обязательной вакцинации студентов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с инициативой включить в список лиц, подлежащих обязательной вакцинации о, студентов и сотрудников промышленности.

Предложение было озвучено в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией. Глава кабмина Михаил Мишустин выразил свою обеспокоенность динамикой распространения COVID-19.

Нижегородский губернатор предложил пункт, который поможет активизировать борьбу с коронавирусом — предоставить субъектам РФ возможность расширять перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации. Меры планируется применять по согласованию с санитарными врачами регионов страны. Для начала, в программу обязательной вакцинации можно включить студентов и сотрудников промышленных предприятий, резюмировал Никитин.

Свыше 1 миллиона жителей Нижнего Новгорода привились хотя бы одним компонентом вакцины от COVID-19, из них второй компонент получили 967 756 человек. Выявлением случаев заболевания коронавирусной инфекции в Нижегородской области занимается 28 лабораторий, где ежедневно проводятся 28 тысяч исследований. Вместе с тем в области развернуты 7 330 коек, из которых 3 424 обеспечены кислородом.