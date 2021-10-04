Лавров отказался давать оценку будущему диалогу с Японией после избрания нового премьера

Глава МИД России Сергей Лавров отказался преждевременно оценивать будущий диалог с Японией после избрания нового премьера Фумио Кисиды.

Министр иностранных дел РФ заметил, что сейчас власти Японии будут готовиться к парламентским выборам, поэтому делать какой-либо прогноз о будущих отношениях Москвы и Токио пока рано. Лавров также рассказал, что имел опыт сотрудничества с Кисидой, когда тот являлся главой МИД Японии.

«У нас сложились достаточно конструктивные отношения, отношения откровенные», — сказал Сергей Лавров.

Глава МИД РФ выразил надежду, что конструктивность и эффективность взаимодействия двух стран удастся реализовать в направлениях российско-японского сотрудничества.