В Ульяновской области состоялась церемония инаугурации губернатора Алексея Русских

Российский политик Алексей Русских официально вступил в должность губернатора Ульяновской области. Церемония инаугурации состоялась во Дворце дружбы народов «Губернаторский».

По словам нового главы региона, у него есть программа развития области на весь срок. Первым приоритетом является повышение уровня и качества жизни жителей Ульяновской области.

«Это не просто слова. Это снижение уровня бедности, обновление изношенной социальной инфраструктуры, совершенствование системы здравоохранения, газификация», — отметил губернатор.

Алексей Русских добавил, что ко второму приоритету относится прорыв региона вперед по всем направлениям. По его мнению, эти задачи возможно реализовать за ближайшие пять лет.