Импичмент не за горами. «Досье Пандоры» ставит под удар президентство Зеленского

Новое масштабное «досье Пандоры», опубликованное Международным консорциумом журналистских расследований (The International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), угрожает политическим позициям президента Владимира Зеленского. Человек, который построил политическую карьеру на борьбе с украинским олигархатом, на деле связан с целой сетью заграничных офшорных компаний.
Журналисты из The Guardian не без доли иронии вспоминают времена, когда бывший участник Высшей лиги КВН развлекал украинских телезрителей ролью в ситкоме «Слуга народа». В 2019 году Зеленский решил сыграть своего персонажа на реальных политических подмостках. Во время предвыборной гонки кандидат в президенты обещал, что расчистит властные круги Украины, где доминируют олигархи.
«Прием Зеленского сработал, — пишут британцы. — Зеленский набрал 73% голосов и теперь сидит в похожем на пещеру киевском офисе с позолоченными лепными потолками. В прошлом месяце он провел переговоры с [президентом США] Джо Байденом в Овальном кабинете [Белого дома]. Документы Pandora, опубликованные ICIJ и переданные The Guardian в рамках глобального расследования, однако, предполагают, что Зеленский очень похож на своих предшественников».
Если верить досье ICIJ, за несколько недель до президентских выборов 2019 года господин Зеленский тайно передал свою долю в офшорных компаниях «друзьям». Один из них – бывший продюсер студии «Квартал-95» (выпускала передачи и концерты с Зеленским), а ныне первый помощник президента Украины Сергей Шефир. Также в число «посвященных» входит друг детства Зеленского Иван Баканов. Сейчас он занимает пост главы Службы безопасности Украины (СБУ).
После прихода к власти «слуга народа» не забыл старых товарищей и подарил каждому из них по высокой должности. В 2020 году в интервью The Guardian Зеленский утверждал, что ни один из них не связан с предпринимательской деятельностью:
«У меня есть несколько человек, работающих со мной, которые были моими друзьями в течение длительного времени. <…> Они не имеют никакого отношения ни к бизнесу, ни к бюджету [Украины]».
Новые подробности своей президентской деятельности украинский президент комментировать отказался. Журналисты британской газеты признались, что несколько часов «осаждали» пресс-службу Зеленского, но представитель главы государства Сергей Никифоров отрезал:
«Ответа не будет».
«Досье-95»
Перед тем, как занять главный руководящий пост Украины, Владимир Зеленский задекларировал несколько своих частных активов — недвижимость, автомобили и три офшорные компании. В число последних, к примеру, входит компания «Наследие кино» (Film Heritage). Политик умолчал о том, что он вместе с братьями Шефир (помимо Сергея есть Борис – сценарист «Квартала-95») владеет 25% акций Maltex Multicapital Corporation, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Активы, которыми владеют эти офшорные компании, весьма разнообразны. Сергей Шефир, к примеру, имеет два объекта недвижимости высшего класса — квартиру с тремя спальнями в особняке на территории Риджентс-парка (куплена в 2016 году за 1,6 миллиона фунтов стерлингов – около 158,5 миллиона рублей) и еще одну квартиру с тремя спальнями на соседней Бейкер-стрит, напротив музея Шерлока Холмса (куплена за 2,2 миллиона фунтов стерлингов – около 218 миллионов рублей). Некоторые следы, к слову, ведут прямиком к украинскому олигарху Игорю Коломойскому, чьи деньги также проходили через офшоры Зеленского и его команды.
После победы Зеленского на президентских выборах юристы «Квартала-95» создали еще один документ, согласно которому новоиспеченный украинский глава обязан получать выплаты от Film Heritage, даже не являясь владельцем доли компании. С того момента бенефициарным владельцем «Наследия кино» является жена президента Елена Зеленская.
Выяснение таких подробностей едва ли порадует ее высокопоставленного супруга. Сам Зеленский не раз говорил, что «конечной целью» его президентской деятельности является «разрушение традиционного олигархического порядка» и его замена на «более справедливую систему». По мнению экспертов The Guardian, «слуга народа» не смог реформировать страну и пошел теми же «темными тропами», что и его предшественники.
Украинские элиты, в свою очередь, сейчас отлично контролируют ситуацию, полагает гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов. Политолог уверен, что новость о зарубежных офшорах Зеленского не станет «информационной бомбой», поскольку все возможные репутационные очки в глазах мировых игроков он уже потерял.
«Все эти досье – давно не новая история, а Зеленского и так пинают постоянно. Может быть, не так аргументировано, но все же. С точки зрения прямого репутационного воздействия ничего с Владимиром Зеленским не произойдет, как и со всеми другими фигурантами этого досье. На Украине и так компромата на президента выше крыши», — рассуждает эксперт.
С коллегой не согласился политолог Марат Баширов, который на страницах своего Telegram-канала «Политджойстик» намекнул на скорую отставку Владимира Зеленского с поста президента и его ссоры с кураторами из Вашингтона:
«Раскрытие данных офшора "Пандора" ведет к импичменту Зеленского. Он и его партнеры скрывали доходы в этом "дивидендном раю" и около 40 миллионов долларов были получены от Коломойского, которого преследуют в США. <…> Получение денег от Коломойского делает его работу по принятию "закона против олигархов" поддельной. А американцы умеют считать деньги и не любят, когда их обманывают».
При этом 22 сентября возле украинского села Лесники неизвестные расстреляли автомобиль Сергея Шефира. В свете последних событий инцидент приобретает новые оттенки, считает Баширов. Помощник президента, по мнению политолога, «слишком много знает».