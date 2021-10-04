Новый премьер-министр Японии намерен лично встретиться с лидером КНДР

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о готовности провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом политик сообщил на пресс-конференции в Токио.

Глава правительства отметил, что проблема похищенных граждан очень важна для Японии. Токио требует скорейшего возвращения всех людей.

«Я готов лично встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий», — добавил новый премьер.

Ранее Фумио Кисида был избран сотым премьер-министром Японии. Его кандидатуру поддержали большинство членов обеих палат парламента. Президент России Владимир Путин уже поздравил политика с избранием на соответствующий пост.