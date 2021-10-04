Сенатор Карасин сообщил о желании генсека НАТО восстановить диалог с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Стотенберг предложил восстановить работу совета «Россия-НАТО», заявил председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

Российский парламентарий подчеркнул, что данное предложение было озвучено генсеком НАТО во время встречи с министром иностранных дел РФ и другими членами российской делегации в Нью-Йорке, когда там проходила сессия Генеральной ассамблеи ООН.

«Столтенберг, придя со своими соратниками к нам в комнату для переговоров, сказал, что надо восстанавливать, все-таки, формат "Россия-НАТО", мы слишком устали уже от пикировки», — заявил Карасин в ходе заседания международного комитета Совета Федерации.

По его словам, Лавров отреагировал на слова Столтенберга предложением поработать над конкретными вопросами, чтобы избежать «безрезультатных разговоров на долгие годы», которые сопровождаются необоснованной западной критикой политики РФ.