Министр иностранных дел РФ Лавров проведет в Москве встречу с иранским коллегой

Глава МИД России Сергей Лавров встретится с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном в Москве. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Министры проведут переговоры 6 октября. Как уточнили в МИД РФ, предстоящая встреча Лаврова и Абдоллахияна станет продолжением постоянного диалога.

«Последний раз они общались по телефону 9 сентября 2021 года», — добавили в МИД России.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян тоже планирует встретиться с иранским коллегой. Переговоры состоятся на фоне обострения отношений между Ираном и Азербайджаном.