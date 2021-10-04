Жители Польши обвинили ЕС в развязывании газового кризиса

Директор польского экономического института Петр Арак спрогнозировал ряд серьезных испытаний, с которыми ЕС придется столкнуться в ближайшем будущем. Об этом он рассказал в интервью изданию Interia.

По мнению эксперта, резкое повышение цен на газ и электроэнергию, а также квоты на выбросы CO2 окажут заметное негативное влияние на большинство стратегических сфер экономики. В особой зоне риска находятся предприятия химической и пищевой промышленности.

«Подорожание удобрений повлечет за собой подорожание сельскохозяйственной продукции, в итоге возрастут расходы всех домохозяйств в Европе. Мы столкнемся не только с ростом цен на электроэнергию и перебоями в ее поставках, но и с таким повышением цен на продукты питания, какого не бывало несколько десятилетий», — прокомментировал Арак.

Напомним, что в начале августа фьючерсы на газ в Европе торговались на уровне $515 за тысячу кубов, однако месяц спустя их стоимость поднялась до $614. В начале октября цена достигла рекордной отметки — более $1200 за тысячу кубов.

ФБА «Экономика сегодня» /

Однако, по мнению читателей издания Interia, европейские страны сами виноваты в сложившейся ситуации, затянув газовую петлю вокруг своей же шеи.

«Русофобам следовало бы брать пример с Венгрии, которая пришла к выводу, что политикой и идеологией домов не отопишь, поэтому подписала с россиянами договор на 15 лет», «Я ничего не понимаю. Много лет вся Европа изо всех сил старалась ограничить закупки газа в России (диверсификация и все такое), а сейчас вместо того чтобы радоваться, она подняла крик, что россияне продают мало газа», «Мы демократическим путем избрали такую власть, которая устроила нам энергетический кризис. Да здравствует демократия! Вину за все, ясное дело, возложат на Россию и еще введут против нее дополнительные санкции», — написали в комментариях.

Ранее корреспонденты Times раскрыли секретный план ЕС на случай «газовой войны» с Россией.