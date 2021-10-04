Роспотребнадзор объяснил слова Поповой о запрете на массовые мероприятия по всей России

Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий в России не вводилось, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В данный момент в России складывается сложная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. В стране увеличивается количество больных коронавирусом. Несмотря на это, регионы страны могут самостоятельно принимать решение о необходимости проведения каких-либо массовых мероприятий.

«Никаких дополнительных ограничений не вводилось», — заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Вакцинация является единственным способом борьбы с пандемией COVID-19. Всего в России зарегистрировано четыре препарата против COVID-19 — «Спутник V» и «Спутник Лайт» от НИЦ им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от «Вектора» и «КовиВак» от центра Чумакова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила новые правила проведения массовых мероприятий в России по всей России. Она заявила, что они будут проводиться только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача.