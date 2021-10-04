Глава МВД Колокольцев отметил высокий уровень коррупции среди сотрудников ГИБДД

Глава МВД России Владимир Колокольцев Количество отметил высокий уровень коррупционной преступности среди сотрудников Госавтоинспекции в России.

Министр сказал, что большинство правоохранителей зарекомендовали себя как настоящие профессионалы. Это наглядно продемонстрировали события в Перми и Воронежской области, но число коррупционных проявлений и иных злоупотреблений в службе остается достаточно высоким, подчеркнул он.

Колокольцев заявил, что работа по выявлению и привлечению к ответственности недобросовестных сотрудников будет продолжена.

МВД также заявило о росте числа жертв ДТП с участием такси, автобусов и электросамокатов.