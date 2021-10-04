Воробьев попросил Мишустина включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением внести вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.

В ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией губернатор отметил, что наибольшее число пациентов в стационарах составляют люди, которые не прошли вакцинацию от COVID-19. По словам Андрея Воробьева, включение вакцинации в национальный календарь прививок является важной мерой для сохранения жизней людей.

«Первая просьба — все таки включить в национальный календарь прививок вакцинацию (от коронавируса. — Прим. ред.)», — обратился Андрей Воробьев к Михаилу Мишустину .

Губернатор добавил, что уровень распространения коронавирусной инфекции в Подмосковье схож с московским. При этом регион далек от пика заболеваемости, отметил Андрей Воробьев.