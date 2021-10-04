Глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила новые правила проведения массовых мероприятий в России по всей России.

Теперь массовые мероприятия в России будут проводиться только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции заболеваемости коронавирусом.

Масштабные массовые мероприятия по-прежнему запрещены по всей территории страны. Нет ни одного субъекта, где разрешено собирать больше трех тысяч человек, заявила Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в 85 субъектах России был выявлен 25 781 новый случай заболевания коронавирусом. Полностью выздоровели 14 526 человек. Вместе с тем свыше 90 млн жителей страны привились хотя бы одним компонентом вакцины от коронавирусной инфекции.