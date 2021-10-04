Баранец: российская гиперзвуковая ракета «Циркон» нивелирует преимущество ВМС США

Гиперзвуковая ракета «Циркон» значительно усилит мощь Военно-морского флота России. Об этом заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

По его словам, «Циркон» является уникальной ракетой, так как в настоящее время ни одна из стран не обладает средствами перехвата подобных целей. Эксперт выразил уверенность, что российская новинка позволит ВМФ РФ нивелировать численное превосходство ВМС США, передает телеканал «360».

Баранец отметил, что в распоряжении американских военных 11 авианосцев и более 80 атомных подводных лодок. Москве не следует строить десятки авианесущих крейсеров, пытаясь угнаться за американцами, так как это потребует миллиарды долларов. Именно поэтому в России начали искать способы нивелирования превосходства ВМС США и создали ракету «Циркон».

«Против нее нет противоядия. Это раз. Во-вторых, если мы запустим эту ракету в массовое производство, она будет стоить 500 тысяч долларов. А американский авианосец стоит 10–12 миллиардов долларов. На одном авианосце — четыре тысячи моряков, на другом — пять. И вот эта ракета может превратить авианосец США в гигантское братское кладбище на дне Мирового океана», — пояснил Баранец.

Ранее стало известно, что экипаж атомной подводной лодки «Северодвинск» осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из подводного положения. Стрельба производилась в акватории Белого моря с глубины 40 метров. Ракета успешно поразила условную цель в Баренцевом море.