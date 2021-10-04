В Москве полковник полиции в отставке расстрелял напавших на его семью хулиганов

Полковник МВД России в отставке дал отпор хулиганам, напавшим на его семью в столичном Нескучном саду. В результате конфликта дебоширы и экс-полицейский были доставлены в больницу.

По данным СМИ, жена и двое дочерей бывшего руководителя отдела полиции «Чертаново-Центральное» выгуливали собаку в парке, когда на них напали несколько злоумышленников. В ходе потасовки девушки успели позвонить главе семейства. Вскоре бывший правоохранитель прибежал на помощь близким.

Чтобы защитить семью, мужчине пришлось применить оружие. Пострадавшими в данном инциденте оказались хулиганы и сам полковник в отставке. Мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него перелом челюсти.