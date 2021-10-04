Путин направил Кисиде поздравления в связи с избранием на пост премьер-министра Японии

Президент России Владимир Путин обратился к новому премьер-министру Японии Фумио Кисиде после выборов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства поздравил Кисиду с избранием на пост главы правительства. Кроме того, Путин подтвердил заинтересованность в развитии диалога и совместной работы по актуальным вопросам.

«Развитие конструктивного российско-японского сотрудничества в различных сферах, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших государств», — сказано в телеграмме.

Ранее Фумио Кисида стал сотым премьером Японии. Большинство членов обеих палат парламента поддержали его кандидатуру на соответствующий пост.