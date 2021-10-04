Дмитрий Песков назвал причину снижения темпов вакцинации от коронавирусной инфекции

В России было зафиксировано снижение темпов вакцинации от COVID-19. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предположительную причину такого явления.

Несмотря на то, что в России абсолютно все готово к тому, чтобы проводить всеобщую вакцинацию, ее уровень по-прежнему остается низким. По словам официального представителя Кремля, такое явление может происходить из-за недостаточно активной кампании, которая могла бы разъяснить гражданам РФ пользу и необходимость прививки от коронавирусной инфекции.

Кроме того, Дмитрий Песков в очередной раз призвал россиян сделать вакцину. Именно это, убежден пресс-секретарь президента, может защитить себя и семью во время пандемии.